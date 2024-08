Incontro con Carlo Cottarelli. Viaggio nelle “stanze del potere”

Il Consorzio Turistico Cinque Terre, in collaborazione con Un Mare di Libri e il Comune di Monterosso al Mare, organizza un evento culturale questa sera alle ore 21.30 presso il Molo dei Pescatori.

Protagonista della serata sarà Carlo Cottarelli, economista di fama internazionale e autore del libro “Dentro il Palazzo” (Mondadori). Cottarelli, noto per la sua lunga carriera presso il Fondo Monetario Internazionale e per il suo ruolo come senatore e commissario per la spending review, offrirà una visione diretta e personale delle dinamiche interne delle istituzioni politiche italiane. Attraverso aneddoti e riflessioni, l’autore ci condurrà nelle “stanze del potere”, fornendo una fotografia sincera e spesso ironica di come realmente funzionano le nostre istituzioni.

L’evento rappresenta un’opportunità unica per il pubblico di Monterosso al Mare e non solo, per confrontarsi con uno dei protagonisti della scena politica ed economica italiana. Cottarelli, con il suo stile accessibile e coinvolgente, saprà certamente stimolare il dibattito e offrire spunti di riflessione su temi di grande attualità.

La settimana culturale proseguirà con un secondo incontro venerdì 30 agosto, sempre alle ore 21.30 al Molo dei Pescatori, dove Giovanni Grasso, portavoce del presidente della Repubblica Sergio Mattarella, presenterà il suo romanzo “L’amore non lo vede nessuno”. Un’opera che promette di toccare il cuore dei lettori, esplorando i temi dell’esistenza e dei segreti nascosti nelle relazioni umane.