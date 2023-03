Incontri con le autrici a Castelnuovo e Ponzano

Pomeriggio in biblioteca per celebrare l’appuntamento con le donne. Oggi alle 17 alla biblioteca civica "Michele Ferrari" di via della Pace a Molicciara presentazione del libro scritto da Angelica Bertolini e Franca Letizia Minuccia dal titolo "Racconti all’ombra del giuggiolo". L’iniziativa è organizzata in collaborazione con il Comune di Castelnuovo Magra. Presenta l’insegnante e consigliere comunale Silvana Bianchi con partecipazione di Riccardo Boggi e Marzia Zini. Incontro al femminile anche venerdì alla biblioteca civica "Cesare Arzelà" di Ponzano area Vaccari. Verrà presentato alle 17 il libro di Tiziana Cecchinelli dal titolo "Peccato, io non sono sorda". L’autrice nel 2004 ha fondato la cooperativa sociale Percorsi della quale è stata 15 anni presidente. L’iniziativa rientra nell’ambito della rassegna letteraria "Non ci resta che leggere" organizzata dal Comune di Santo Stefano Magra in collaborazione con lo staff della biblioteca.