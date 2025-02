Incontri con cinque professionisti. Dietro le quinte di un evento. I segreti per una grande mostra

La fotografia dalla A alla Z. A partire dal 31 marzo, cinque professionisti saranno disponibili per altrettanti incontri organizzati dall’associazone ’Spazi fotografici’ di Sarzana. Un nuovo ciclo di formazione sul flusso di lavoro che ruota attorno all’organizzazione di una mostra fotografica di alto profilo. Per rispondere ai molti quesiti su tutto ciò che sta dietro le quinte di un grande evento sono stati interpellati cinque professionisti tra i massimi esperti italiani, ognuno responsabile delle esposizioni di importanti istituzioni pubbliche e private: Antonio Carloni, vicedirettore di Gallerie d’Italia e già fondatore e direttore di Cortona on the Move, il collettivo Kublaiklan, che collabora con moltissimi festival e istituzioni principalmente, tra le altre cose, per allestimenti all’aperto, Matteo Balduzzi curatore del Mufoco, il Museo di fotografia contemporanea, l’unico museo pubblico esclusivamente dedicato alla fotografia in Italia, Monica Poggi, curatrice responsabile delle mostre di Camera Torino, e Niccolò Fano, fondatore e direttore della galleria Materia di Roma. Nell’incontro finale, nato come spazio di condivisione informale di spunti, suggerimenti, esperienze, domande "del giorno dopo", ogni partecipante potrà arricchire il confronto con la presentazione di casi di lavoro, mostre realizzate, visitate o da segnalare, che possano essere argomento di discussione o chiedere consigli per lavori da svolgere. Il programma prevede: lunedì 31 marzo Antonio Carloni; 7 aprile Kublaiklan; 14 aprile Matteo Balduzzi; 28 aprile Monica Poggi; 5 maggio Niccolò Fano; 12 maggio il confronto aperto. Il costo del corso è di 90 euro. Iscrizioni su www.spazifotografici.it fino al 28 marzo. Per informazioni scrivere a [email protected] o telefonare al 371 172 8121.

Spazi Fotografici prosegue così nell’attività di formazione e promozione della fotografia su tutto il territorio nazionale, sia online che in presenza, mettendo in contatto gli appassionati e i professionisti con molti dei più importanti autori ed esperti internazionali del settore: da poco si sono conclusi i corsi autunnali che hanno visto lezioni magistrali, tra molti altri, di artisti come Mario Cresci, Linda Fregni Nagler ed Erik Kessels o professionisti di riferimento come Giulia Zorzi di Micamera (la più fornita libreria specializzata in fotografia al mondo), Ramon Pez, Saul Marcadent e Michele Smargiassi.