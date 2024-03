Incidente sulla Aurelia: 16enne coinvolto in scontro, ferito ma fuori pericolo

L’impatto è stato tremendo e per un attimo sull’Aurelia è calato un silenzio irreale e preoccupante. Per fortuna il giovane, 16 anni, seppur riportando ferite e fratture non è in pericolo di vita ma la dinamica dello scontro è stata tale da far temere il peggio. Il ragazzo che in sella alla sua moto si è scontrato l’altra sera poco prima delle 20 contro una macchina in via Aurelia al confine tra i territori di Castelnuovo e il quartiere di San Lazzaro non è grave ma ha comunque riportato le fratture a una braccio e una gamba. Ma gli automobilisti che hanno assistito hanno davvero pensato al peggio. Sul posto sono arrivati i mezzi della Pa di Luni e Delta 2 del 118 con medico a bordo. Il ragazzo è stato trasportato all’ospedale Sant’Andrea della Spezia mentre i carabinieri sono intervenuti per eseguire i rilievi dell’incidente e per disciplinare una lunghissima coda che si è creata su entrambi i sensi di marcia.