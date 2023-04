Canna fumaria a fuoco: evacuata una famiglia

Luni (Spezia), 25 aprile 2023 – Il fumo si è fatto sempre più intenso costringendo i titolari del ristorante a sospendere la cena e far uscire in fretta tutti i clienti comodamente seduti ai tavoli. La canna fumaria infatti ha iniziato a lanciare zampilli che si sono propagati in fretta fino al tetto dell’abitazione mandandolo a fuoco. E’ stata una serata di grande apprensione quella trascorsa tra sirene e lampeggianti a Luni e per fortuna non ci sono state conseguenze alle persone. Però l’edificio è stato posto sotto sequestro dai vigili del fuoco e lo sarà fino a quando non verranno ristabilite le condizioni di sicurezza del tetto fortemente danneggiato dal fuoco. L’allarme è scattato ieri sera dopo le 22 alla centrale dei vigili del fuoco che ha inviato sul posto due squadre mentre nel locale erano ancora seduti diversi clienti che stavano tranquillamente cenando. Il titolare e il personale hanno quindi invitato a allontanarsi mentre i vigili del fuoco sono saliti sul tetto per procedere alle operazioni di spegnimento che sono andate avanti per diverso tempo.

Sul posto sono arrivati anche i carabinieri e i mezzi di soccorso della Pubblica Assistenza di Luni anche se per fortuna nessuno ha accusato malori ed ha avuto bisogno di essere accompagnato al pronto soccorso. Il fuoco però ha costretto a evacuare il primo piano della palazzina occupata da una famiglia composta da due adulti e alcuni bambini che sono stati ospitati da famigliari e potranno far rientro a casa soltanto quando il tetto sarà messo in sicurezza e verrà concesso il nulla osta. Il ristorante invece non ha riportato danni e potrà riaprire anche se non utilizzare il forno in attesa di ripristinare il funzionamento della canna fumaria. Il via vai di mezzi ha creato allarme nella zona e anche il sindaco del Comune di Luni, Alessandro Silvestri, è stato allertato per predisporre l’eventuale procedura di accoglienza della famiglia.

m.m.