Divieti dopo l’incendio di automobili. Stop alla raccolta di frutta e verdura

Sarzana, 19 gennaio 2025 – Il giorno dopo l’incendio che ha distrutto un centinaio di automobili accatastate in un terreno lungo viale XXV Aprile oltre al monitoraggio dei vigili del fuoco sono scattati scattati i controlli da parte di Arpa Liguria e Asl 5. I Comuni di Sarzana e Ameglia hanno emesso, a scopo precauzionale, le ordinanze per tutelare la salute pubblica in attesa dei risultati delle analisi. La zona particolarmente interessata dalla nube di fumo è quella amegliese del Cafaggio. L’Asl 5 spezzino ha infatti raccomandato, a fini preventivi, il divieto di raccolta e consumo di frutta e ortaggi nell’area interessata dall’incendio. Il mantenimento degli animali da allevamento e da cortile in stabulazione al chiuso, evitando il pascolo all’aperto e il divieto di commercio e utilizzo di uova e di altri prodotti di origine animale derivanti da animali che hanno pascolato liberamente o che sono stati alimentati con foraggi esposti agli effetti dell’incendio. Sull’incendio, le cui cause potrebbero essere dolose, stanno indagando la polizia giudiziaria dei vigili del fuoco oltre ai carabinieri del reparto forestale di Sarzana. Il rogo è stato davvero imponente e ha mandato in fumo i resti di vecchie automobili abbandonate tra la vegetazione sprigionando, per un’intera nottata, residui di carburanti, olio, gomma e plastica. Interessando parzialmente il territorio sarzanese e investendo, a causa del vento, il versante della piana di Ameglia.