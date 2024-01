Incendio all’autogrill di Magra Est, momenti di paura nella notte

Sarzana, 7 gennaio 2024 – La prontezza dei due dipendenti che si sono accorti di qualcosa di strano all’interno del vano cucina ha permesso di mettere al sicuro le persone e evitato che l’autogrill andasse completamente a fuoco. I danni sono comunque ingenti ma l’immediato intervento delle squadre dei vigili del fuoco di Spezia ha tenuto a bada le fiamme evitando che potessero propagarsi per tutto l’edificio aggredendo anche il distributore di carburanti.

E’ stata una lunga notte di tensione e grande paura quella vissuta all’autogrill Magra Est nella tratta autostradale A12 in direzione Genova di fronte alla zona artigianale al confine tra i territori di Santo Stefano Magra e Vezzano Ligure. L’altra sera, intorno alle 23.30 i due dipendenti in servizio nella zona ristorazione hanno sentito uno strano odore di bruciato e dopo qualche istante il dubbio di un guasto si è materializzato nelle prime scintille. I dipendenti sono stati pronti a far uscire i tre clienti che erano ancora presenti nel salone chiedendo aiuto.

L’incendio è divampato in un attimo sviluppandosi nella zona elettrica dove sono sistemati i frigoriferi e altri elettrodomestici in uso al settore di produzione alimentare dell’autogrill. In quel momento, per fortuna nell’area di servizio, sempre molto trafficata sia nel settore ristoro che dei carburanti, erano presenti pochi clienti anche a causa delle pessime condizioni meteo che hanno ridotto il transito. Ma il fumo era ben visibile da distante e sono quindi partite diverse chiamate di soccorso.

Sul posto oltre alle squadre dei vigili del fuoco che hanno lavorato per diverse ore per spegnere il rogo e bonificare i locali erano presenti anche le pattuglie della polizia stradale di Brugnato.

Nella giornata di ieri l’area di sosta è rimasta chiusa, non solo nel punto ristoro ma anche per il servizio di rifornimento carburante, dal personale dell’autostrada che si è posizionato all’ingresso per impedire ai mezzi provenienti dalla corsia sud di accedere e consentire alle ditte incaricate di procedere in sicurezza alla rimozione del materiale andato a fuoco e deteriorato. "Non sappiamo stabilire le cause dell’incendio - hanno commentato alcuni addetti - ma per fortuna nessuno tra il personale in servizio e i clienti ha riportato conseguenze". Le cause dell’incendio sono adesso al vaglio dei vigili del fuoco ma è molto probabile che siano legate a un corto circuito provocato dal malfunzionamento di un macchinario.