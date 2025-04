Inaugurata la palestra di 700 metri quadrati della nuova scuola Poggi-Carducci

Sarzana, 14 aprile 2025 – Inaugurata questa mattina la palestra della nuova scuola Poggi-Carducci di Sarzana, alla presenza del presidente della Regione Liguria, Marco Bucci dell’assessore alle Infrastrutture Giacomo Giampedrone e del sindaco Cristina Ponzanelli. Un nuovo spazio di circa 700 metri quadrati, costruito secondo gli standard europei più all'avanguardia che potrà essere destinato, in futuro, anche a un uso pubblico extrascolastico.

La palestra è all'interno del nuovo edificio già in uso e realizzato grazie a un finanziamento di oltre 4milioni e 100mila euro da parte della Regione, a cui si somma uno stanziamento di pari valore da parte del Ministero dell’Istruzione e del merito e ulteriori cofinanziamenti per un valore complessivo degli interventi di oltre 10 milioni di euro. I lavori per la palestra, il civic center e per alcuni spazi esterni oltre agli uffici dei docenti sono stati ultimati negli ultimi mesi, dopo l'apertura della scuola nel settembre 2024, che ospita elementari e medie per un totale di 600 ragazzi divisi in 24 classi.

Il progetto è diviso in due lotti: il primo ha visto la demolizione della scuola Poggi (primaria e secondaria di primo grado), la ricostruzione di un nuovo edificio che ospita la scuola secondaria di primo grado e alcune classi della primaria, con appunto la palestra e un corpo di collegamento che ospita i servizi comuni. All’inizio di questo anno scolastico gli alunni sono tornati a fare lezione nelle aule realizzate in questo primo lotto.A seguire verrà demolita la vecchia scuola Carducci.

Il secondo lotto prevede la ricostruzione scuola e la realizzazione di spazi ad uso comunale, dove avrà sede il Coc - Centro di protezione operativo di protezione civile di Sarzana.

«Quella di oggi è una giornata importante per Sarzana: inauguriamo una palestra moderna, funzionale, costruita secondo i più avanzati standard europei e inserita in un polo scolastico d’eccellenza - ha detto Bucci - . Per questa nuova struttura sono state investite risorse da fondi ministeriali, regionali, comunali e il contributo di realtà private: un bell’esempio di collaborazione, segno che lavorare insieme per uno scopo comune porta a grandi risultati. Una vera alleanza istituzionale per il futuro dei nostri ragazzi. Scuola e sport sono due pilastri fondamentali per la crescita dei giovani: formano cittadini consapevoli, responsabili, capaci di affrontare le sfide del domani. Investire in questi ambiti significa investire nel nostro domani e vedere oggi la felicità negli occhi di questi studenti ripaga ogni sforzo”.

“L’apertura della nuova palestra di questa scuola rappresenta una promessa mantenuta da parte della Regione che ha creduto fin dal 2018 in questo progetto con finanziamenti importanti per oltre 4 milioni di euro - dichiara Giampedrone -. È uno dei plessi più moderni del Paese, rappresenta un modello nazionale anche dal punto di vista energetico e della sostenibilità ambientale e di questo siamo molto orgogliosi. Questo significa più sicurezza per i bambini e un ambiente migliore in cui costruire il proprio futuro, a partire dai banchi di scuola”.

“Parliamo di un istituto modello non solo a livello ligure, ma per l’intero Paese – dichiara l’assessore all’Edilizia scolastica -. Un lavoro davvero importante sul quale, come Regione Liguria, abbiamo creduto in maniera decisa investendo cospicue risorse economiche. Da settembre abbiamo dato a circa 600 ragazzi un nuovo polo scolastico moderno, all’avanguardia dal punto di vista energetico e infrastrutturale. A completamento di questo si aggiunge la palestra inaugurata oggi”.

“Il lavoro fatto per arrivare a questo traguardo è pienamente ripagato dalla gioia di oggi di questi ragazzi e ragazze che hanno finalmente la palestra che meritano – dichiara il sindaco Ponzanelli – in una scuola sicura e all’avanguardia. È un percorso che abbiamo iniziato nel 2018, progettando e finanziando un progetto innovativo, con la vecchia scuola Poggi, la più critica della città dal punto di vista sismico, è stata demolita nel 2021. Nel 2022 è iniziata la ricostruzione e gli studenti sono entrati a settembre 2024. Oggi questo nuovo importante passo. In futuro questi spazi saranno aperti alla città nelle ore pomeridiane, nell’ambito del civic center che comprende la palestra e altri spazi comuni. Tutto questo è stato possibile grazie al contributo indispensabile di Regione Liguria e dello Stato e al supporto di Ire. Il lavoro proseguirà per abbattere il plesso della Carducci nei mesi estivi e con i lavori di completamento del lotto 1 in prosecuzione”.