In piazza ’Io non rischio’. Lezione di buone pratiche

Prevenzione e sicurezza: giornate di comunicazione e informazione sulle buone pratiche di autotutela in caso di emergenza sabato e domenica anche a Sarzana, con la manifestazione “Io non rischio”, a conclusione della quinta edizione della settimana nazionale della protezione civile. "Obiettivo della settimana – spiega il Comune di Sarzana – è sensibilizzare i cittadini sui temi di protezione civile, per favorire un approccio consapevole al territorio che tenga conto anche delle nuove sfide globali poste dai cambiamenti climatici: un cittadino consapevole, è un cittadino capace di scegliere, in grado di adottare comportamenti corretti per la riduzione dei rischi e la salvaguardia dell’ambiente". Sabato e domenica, dunque, dalle ore 9 alle ore 18 in piazza Matteotti, i volontari del gruppo comunale di protezione civile illustreranno ai cittadini i comportamenti da adottare in caso di emergenze e allerte legate a terremoti, maremoti e alluvioni. Il 22 ottobre inoltre, l’iniziativa sarà replicata nel quartiere di San Lazzaro nell’ambito della festa dedicata al santo.

A segnalare la presenza della manifestazione “Io non rischio” ci saranno un gazebo di colore giallo, una linea del tempo che ripercorre le grandi emergenze del nostro territorio e una tenda dedicata al fenomeno delle alluvioni, realizzati dal locale gruppo comunale di protezione civile coordinato da Gabriele Bertonati. Negli ultimi anni – prosegue il Comune – il numero dei componenti del gruppo di protezione civile di Sarzana è cresciuto tantissimo: ben 45 gli idonei per interventi di protezione civile e 13 per l’anticendio boschivo. L’assessore al ramo Stefano Torri sottolinea che "Sarzana vanta 11 volontari tra i formatori dell’evento ’Io non rischio’, mentre il coordinatore del gruppo Gabriele Bertonati evidenzia che "siamo cresciti in numero ma soprattutto siamo stati formati per essere efficaci negli interventi. Inoltre abbiamo anche costituito il gruppo antincendio boschivo".

Ecco i nomi dei componenti del gruppo comunale di protezione civile: Davide Amorosi, Pierantonio Bagnaroli, Laura Baroni,Monica Bazzali (segretaria e responsabile di piazza per “Io non rischio), Davide Bellegoni, Lucrezia Bertonati, Gabrielle Bertonati (coordinatore), Martina Bonatti, Amanda Cargioli,Alex Gianmaria Castagna, Samuele Ciampi, Laura Conteduca, Cristina Conti, Marco Conti, Ivan Gabriele Costantini, Domenico Cusano, Sara Cusano, Addolorata De Bellis, Andrea Degl’innocenti, Damian Deloso,Daniele Delucchi, Giovanni Di Maso (vice coordinatore), Riccardo Di Sarcina, Matteo Doveri, Maurizio Giammarchi, Luca Grazi, Elisabetta Ioannucci, Andrea Moruzzo, Piergiorgio Moruzzo, Luca Nardi, Mario Pagano, Salvatore Patania,Giuseppe Pensabene Emanuele Pucciarelli, Sandro Quartuccio,Simonetta Sisti, Alberto Teodini, Martina Tonelli, Nicola Tonelli, Alessandro Torri, Stefano Torri, Andrea Trabucchi,Tiziana Vatteroni,Eleonora Vecchione, Roberta Zavaroni.