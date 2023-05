In piazza anche la Boschi L’incontro con Guccinelli

I saluti di Renzo Guccinelli continuano anche oggi in piazza Luni in quella che è diventato il punto di riferimento del dibattito elettorale delle amministrative in programma domenica e lunedì.. Dopo la festa di domenica scorsa che sembrava chiudere la lunghissima campagna elettorale del candidato sindaco del centrosinistra c’è invece spazio per un altro abbraccio con i simpatizzanti e i componenti delle liste a sostegno del rappresentante che si è rilanciato nella contesa elettorale dopo una lunga assenza amministrativa.

Oggi dalle 19 alle 21 in piazza Luni saranno presenti insieme a Renzo Guccinelli i candidati del Partito Democratico e Italia Viva Calenda oltre alle liste civiche "Guccinelli sindaco"; "Sinistra e ambiente"; "Insieme per Guccinelli"; "Lavoro per Sarzana" sollecitati a un ultimo sforzo per conquistare un risultato positivo. Intanto l’altra sera è arrivata al point elettorale aperto da Italia Viva Azione la deputata Maria Elena Boschi. Con un discreto ritardo rispetto al cronoprogramma, pare a causa di un guasto alla macchina che la stava accompagnando, l’onorevole del partito di Matteo Renzi e Carlo Calenda è arrivata in piazza San Giorgio dove l’attendevano oltre al candidato sindaco anche Raffaella Paita e i candidati consiglieri presentati da Gianni Destri. E proprio la senatrice spezzina Raffaella Paita definendo Renzo Guccinelli "il più grande sindaco della storia di Sarzana" si è augurata di mettere a segno la grande rimonta. Anche Maria Elena Boschi si è congratulata con il candidato per il programma presentato oltre, naturalmente, cogliere l’occasione per una panoramica politica a livello nazionale ricordando come Fratelli d’Italia e Lega in Europa non abbiamo votato a favore della convenzione di Istanbul.

"Alle elezioni politiche – ha ricordato Maria Elena Boschi – hanno impostato una campagna elettorale garantendo il blocco navale sull’immigrazione per poi dire improvvisamente di non poterlo più fare come maggioranza. In cinque mesi sono già arrivati 45 mila immigrati, con i Governi di Draghi e Conte, ne arrivarono meno di 11 mila l’anno". Poi la presentazione dei singoli candidati al consiglio comunale salutata anche dai referenti di altri Comuni della Provincia e dai componenti delle altre liste che fanno parte della coalizione di centrosinistra.

m.m.