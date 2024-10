Il varo dell’impalcato. Lavori finiti tra un anno

Sopralluogo di amministratori e tecnici ieri al cantiere per la realizzazione del nuovo ponte sul fiume Magra che – entro fine estate 2025 – collegherà l’area della Val di Magra con la Bassa Val di Vara. Occasione è stato il varo del primo tratto di impalcato lungo circa 115 metri che alla velocità di 25-30 centimetri al minuto è stato appoggiato alla spalla del nuovo ponte, sul lato Ceparana, e sulla pila numero 2. Ad oggi sono state completate le pile 1, 2, e 4. In lavorazione la pila 3 che è stata casserata ed è in fase di armatura: sarà gettata la prossima settimana, mentre in cantiere sono già arrivate le nuove componenti per la costruzione del resto dell’impalcato e si continua a posizionare e montare gli altri conci di acciaio che saranno saldati per formare il successivo pezzo di impalcato che sarà varato a seguito di questo appena collocato. Entro metà di dicembre la seconda fase di spinta, con l’aggancio del pezzo oggi in costruzione; verso febbraio la terza fase, con l’ultimo pezzo e la spinta finale che porterà il manufatto appena varato a toccare la sponda lato Santo Stefano. Presenti al sopralluogo il sindaco di Bolano Paolo Adorni, il presidente della Provincia Pierluigi Peracchini e l’assessore regionale alle infrastrutture Giacomo Giampedrone. Nei mesi scorsi è stato raggiunto un accordo con Salt che garantirà di portare avanti lo sviluppo del collegamento diretto con la strada tra Follo e Ceparana, inserita nella strada che porterà alle rampe dell’autostrada. Il programma prevede il lotto 2 che da via Arenelle assicurerà il collegamento attraverso la zona industriale di Santo Stefano sino al raccordo autostradale.