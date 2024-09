Il tramonto, la crociera e la poesia. La nuova sfida ideata dai Mitilanti

Un poetry al tramonto esplorando la porzione di mare tra La Spezia, Lerici, Porto Venere e l’isola Palmaria. Uno spettacolo di poesia, in crociera sul Golfo dei Poeti, che i Mitilanti hanno organizzato per domani, venerdì, in collaborazione con la Navigazione Golfo dei Poeti. È la cruise edition del ‘Senti che Muscoli Sp’, un’edizione speciale del poetry slam che prevede 6 dei migliori performer italiani a sfidarsi secondo le seguenti regole: testi propri, tre minuti a testa, solo corpo e voce (niente basi musicali o costumi di scena), chi vince lo decide il pubblico. Per candidarsi come poeti in gara inviare una mail a [email protected]. Si parte alle 19.30 dalla Passeggiata Morin per una ‘Crociera di poesia’ che durerà un paio d’ore, ascoltando componimenti in versi e degustando un ottimo aperitivo. Importante sapere il numero dei posti è limitato a 100 passeggeri e si può acquistare il biglietto solamente online (la prevendita chiude alle 17 di venerdì) su https://blog.navigazionegolfodeipoeti.it/2024/08/27/crociera-di-poesia/, dunque non si potranno comprare al botteghino sulla Morin prima della partenza. Il costo del tagliando per la navigazione è di 15 euro (8 euro il ridotto per i bambini dai 6 agli 11 anni).

Si potrà inoltre partecipare ad un aperitivo con prodotti locali per sostenere le attività dell’associazione dei Mitilanti. L’aperitivo comprende, a scelta una focaccia semplice o una focaccia coi muscoli (prodotto artigianale sigillato della Pasticceria Silvana), una birra del Birrificio del Golfo, una bottiglia d’acqua naturale (tutti i prodotti sono confezionati dal produttore: non è prevista somministrazione), la possibilità di tesserarsi all’associazione Mitilanti e rimanere aggiornati su tutte le prossime iniziative; il costo è di 9 euro (quota di partecipazione che sarà sostenuta a bordo). Per informazioni su aperitivo e crociera di poesia è possibile contattare i Mitilanti al seguente indirizzo email [email protected] o ai loro canali social. "Un’esperienza per chi ama la letteratura, il nostro territorio o vuole conoscere il mondo della performance", dichiarano i promotori. L’evento si svolgerà con condizioni meteo marine favorevoli. Da parte dei Mitilanti verrà comunicata tempestivamente ai partecipanti ogni variazione e i biglietti, nel caso di annullamento dell’evento, saranno rimborsati.

Marco Magi