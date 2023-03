Il sindaco: "Tornerà a casa ’La crocifissione’ di Brueghel"

Erano presenti anche il sindaco di Castelnuovo Magra Daniele Montebello, l’assessore alla cultura Katia Cecchinelli, il parroco don Alessandro Chiantaretto e l’architetto Davide Basilio mercoledì alla giornata di studio “Nuova luce sulla Crocifissione di Pieter Brueghel il giovane di Castelnuovo Magra” organizzata a Genova dalla Soprintendenza, l’occasione per mostrare ai presenti la straordinaria “Crocifissione” del pittore fiammingo restaurata dopo il tentato furto avvenuto 4 anni fa nella chiesa di Santa Maria Maddalena di Castelnuovo Magra dov’era custodito. "È stata un’emozione rivedere il dipinto di Brueghel finalmente in salute dopo il restauro – ha detto il sindaco –. Stiamo lavorando in queste ore per organizzare il suo rientro alla chiesa di Santa Maria Maddalena il prima possibile e in totale sicurezza, con appositi sistemi di allarme e assicurando le migliori condizioni di conservazione".