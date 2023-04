Il semaforo va in tilt, auto in fila. Arrivano i carabinieri

Ameglia (La Spezia), 17 aprile 2023 - Lunghe code in attesa di completare un centinaio di metri e superare il ponte che da mesi è in fase di ristrutturazione. Ma quella distanza seppur breve in queste giornate di sole e prime vacanze si è rivelata infinita per gli automobilisti in attesa del segnale di partenza. Il tutto complicato anche dal guasto all’impianto semaforico che disciplina il transito sull’infrastruttura di collegamento di Fiumaretta e Bocca di Magra. Sono intervenuti anche i carabinieri della stazione di Ameglia in attesa dell’arrivo dei movieri che hanno quindi proceduto ad agevolare manualmente lo scorrimento dell’intenso traffico. Ma la situazione, in certe fasce orarie, e comunque non soltanto nel pomeriggio di ieri è sempre davvero molto complicata. A metà pomeriggio della domenica il lungo torpedone ha reso difficile anche l’innesto dai mezzi provenienti da via Alta e diretti verso Fiumaretta, quindi senza utiizzare il ponte, e non soltanto in direzione Bocca di Magra.

"E’ da diverso tempo – ha spiegato il sindaco Umberto Galazzo – che stiamo sollecitando Anas a velocizzare le operazioni. Invece ci sono giornate nelle quali si creano situazioni di forte disagio e sinceramente non nascondo una certa preoccupazione. Non vorrei che il problema fosse sottovalutato perché spesso dobbiamo segnalare le criticità che si vengono a creare per la mancanza della presenza dei movieri oppure come nell’ultimo caso del guasto all’impianto semaforico. Abbiamo sempre seguito un protocollo istituzionale evitando le polemiche ma le lamentele da parte dei residenti e operatori iniziano a essere sempre più frequenti. Vorrei ringraziare i carabinieri che sono intervenuti per risolvere un disagio davvero enorme alla circolazione".

Secondo le previsioni il ponte potrebbe essere riaperto all’inizio di giugno anticipando l’iniziale cronoprogramma che prevedeva la riconsegna quasi alla fine di luglio. "Questo è quanto sappiamo – continua il sindaco amegliese – ma è altrettanto vero che secondo le comunicazioni precedentemente ricevute già a partire dal 2 aprile i lavori avrebbero dovuto spostarsi dal lato mare all’altra parte della carreggiata e questo invece non è ancora avvenuto. Confidiamo nelle previsioni ma come amministrazione comunale non possiamo fare altro che sollecitare e chiedere quotidianamente informazioni".