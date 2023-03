Il pubblico premia i ’Cuori Impavidi’ Successo della stagione di prosa Ennesimo sold out per il teatro

di Elena Sacchelli Sold out e lunghissimi applausi mercoledì sera al teatro Impavidi. Lino Guanciale e Francesco Montanari hanno letteralmente stregato il pubblico con la loro straordinaria interpretazione del testo di Davide Sacco – anche regista dello spettacolo – ’L’uomo più crudele del mondo’. Sarà invece ’Il nodo’, con un cast interamente al femminile, a chiudere - il prossimo 13 aprile - Cuori Impavidi, la stagione di prosa che negli ultimi mesi ha visto fare tappa a Sarzana artisti del calibro di Ugo Dighero e Sonia Bergamasco. Lo spettacolo diretto da Serena Senigallia e interpretato da Ambra Angiolini e Arianna Scommegna porterà in scena la tematica del bullismo e del rapporto genitori figli. Una stagione che, a un passo dalla conclusione, può certamente considerarsi un successo non soltanto per l’altissima qualità dei 9 spettacoli del cartellone, ma soprattutto per l’ottima risposta del pubblico che dopo la pandemia ha dimostrato di voler tornare a teatro. "Mantenere la replica per ogni spettacolo è stata una scommessa vincente e ne siamo felici – ha spiegato il direttore artistico degli Impavidi Andrea Cerri -. Avevamo introdotto questa formula post covid per mantenere il distanziamento e abbiamo deciso di portarla avanti rischiando. Come confermato...