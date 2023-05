Il pubblico non basta Apre la Casa della salute "Puntiamo ad attivare la convenzione con l’Asl"

Tempi di attesa brevi, tecnologia all’avanguardia, qualità dell’offerta sanitaria e prezzi competitivi. Questa la promessa dell’azienda genovese che a meno di due anni dall’apertura del poliambulatorio spezzino, è pronta ad aprire una sua nuova sede a Sarzana. Da oggi nella centralissima via Landinelli sarà operativa una nuova Casa della Salute che per non essere confusa con la struttura pubblica di via Paci si chiamerà semplicemente Cds. Quello inaugurato ieri mattina dall’amministratore delegato Marco Fertonani, alla presenza della sindaca Cristina Ponzanelli, è la diciassettesima struttura dell’azienda genovese nata 10 anni fa e oggi presente in Liguria e in Piemonte.

Il poliambulatorio sarzanese – realizzato grazie a un investimento privato di 3,5 milioni di euro – da oggi diventerà operativo e sarà in grado, grazie ai 20 dipendenti e ai circa 40 medici di cui dispone, di offrire alla cittadinanza una vasta gamma di servizi sanitari. La nuova struttura è dotata di una risonanza magnetica di Esoate (realtà scientifica italiana di cui Cds è partner) particolarmente gradita a chi soffre di claustrofobia. Il macchinario è infatti a struttura aperta – a differenza dell’apparecchiatura chiusa solitamente usata nella sanità pubblica – e sarà in grado di fornire qualità diagnostica e effettuare un’acquisizione dinamica dell’articolazione in movimento. Ci sono inoltre un centro prelievi ad accesso diretto, un ambulatorio di odontoiatria, uno di diagnostica per immagini e studi per visite di diverse specialità tra cui urologia, gastroenterologia, reumatologia, fisiatria e neurochirurgia.

"Una realtà privata in espansione che nasce con l’idea di supportare il pubblico specialmente sulle prestazioni di 1 livello – ha spiegato Marco Fertonani – e dalla necessità di servire al meglio la cittadinanza sarzanese che già affluiva nella nostre sede spezzina, in cui si stavano creando liste di attesa. Anziché ampliare la sede a Spezia abbiamo deciso di avvicinarci al cittadini contribuendo alla concretizzazione di quella medicina del territorio di cui tanto si parla. Pensiamo che il privato possa supportare il pubblico e il nostro obiettivo è aiutare e non sostituirci al sistema sanitario pubblico". Un altro punto a favore della nuova struttura sanitaria di via Landinelli, la cui imminente apertura era stata annunciata con un flashmob svoltosi lo scorso venerdì pomeriggio in piazza Matteotti, è che questa sarà dotata di un ampio parcheggio riservato ai pazienti. "Siamo davvero felici di questo investimento – ha commentato Cristina Ponzanelli – che va anche a riqualificare e restituire vitalità a via Landinelli. Siamo felici di poter contare su prestazioni sanitarie aggiuntive che potranno lavorare in maniera sinergica insieme alla nostra sanità pubblica ".

La nuova Casa della Salute privata che prevede di poter erogare oltre 100 prestazioni al giorno non è ancora convenzionata con Asl 5, ma l’obiettivo è arrivare alla sottoscrizione dell’accordo al più presto. Per info è possibile chiamare il centralino unico al numero 010 9641083 o visitare il sito www.cds.it.

Elena Sacchelli