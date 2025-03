Il ’Propaganda market’ fa il pieno: "Iniziativa inedita e da riproporre"

Buona la prima per il Propaganda Market. È stata una domenica all’insegna della buona musica e dell’artigianato, ma anche della bellezza e della convivialità. Sono state centinaia le persone ad aver risposto all’appello lanciato dalle direttrici artistiche – Alessandra Botto e Eva Nari – e ad aver quindi riempito, dalle 10 alle 20, i locali di piazza Matteotti 22. Venticinque espositori con banchi di abbigliamento vintage, second hand, handmade e artigianato hanno riempito di colori e di bellezza gli spazi interni e anche quelli esterni del locale, complice il tempo che non ha fatto scherzi, accompagnati dal dj set del Collettivo 303.

Un format che a Sarzana mancava e che proprio per questo si è rivelato essere un successo tanto da far già pensare a un secondo appuntamento. Una giornata organizzata nei minimi dettagli e rivolta ad un pubblico preciso, a cui di fatti hanno risposto tantissime persone incuriosite. Il Propaganda Market tra libri, artisti all’opera, espositori di vintage, hand made e second hand può ora contare su un riscontro decisamente positivo. "Siamo molto soddisfatti per l’ottima riuscita di un evento che è nuovo e soprattutto caratterizza Sarzana anche per questo format – spiega l’assessore Luca Ponzanelli - che si ispira ai market presenti in molte città d’Europa. Lo abbiamo voluto e realizzato grazie al grande lavoro di Eva Nari e Alessandra Botto, che voglio ringraziare. Un grande grazie anche alla proprietà che ha messo a disposizione i locali destinati a una parte del market".

E alla domanda diretta, su una possibile seconda edizione del Propaganda Market, l’assessore al commercio, ha chiarito: "Vogliamo ripeterlo e legarlo a Sarzana, ne parleremo già a partire dai prossimi giorni". Tutto sembra essere partito nel modo migliore e grandi novità, come annunciato dal ricco cartellone di Sarzana Commercial, sono in arrivo.

Elena Sacchelli