Il piano urbanistico: "Fondamentale arrivare alla sua approvazione"

Un’interrogazione consigliare che accende nuova attenzione sull’attesissimo Puc, il piano urbanistico comunale, quella protocollata l’altra mattina dal capogruppo di Forza Italia Francesco Sergiampietri. Come noto del progetto di pianificazione urbanistica comunale "opportunità unica per ridisegnare il futuro urbanistico, sociale ed economico della città" affidato alla fine del 2017 dall’allora giunta di centrosinistra guidata da Alessio Cavarra agli architetti di fama internazionale Stefano Boeri e Massimo Giuliani, ancora non c’è traccia. E Francesco Sergiampietri, consigliere di maggioranza, facendo presente che nel programma di Forza Italia in relazione alla legislatura 2023-2028 – sottoscritto dal primo cittadino Cristina Ponzanelli – venivano proposti una serie di interventi, ha deciso di rivolgere alcuni interrogativi alla stessa sindaca e all’assessore all’urbanistica Carlo Rampi per avere qualche delucidazione a riguardo.

"Le scelte che verranno prese in relazione a un Puc a volumi zero ma che incentivi il recupero e il completamento dell’esistente – ha chiarito il consigliere di Forza Italia – dovranno servire a migliorare la qualità e la sostenibilità della vita dei nostri concittadini e delle imprese e ad aumentare l’attrattività della città per favorire investimenti, occupazione e innovazione. Riteniamo che sia fondamentale per tutta la cittadinanza che si arrivi entro la fine di questa legislatura all’adozione e all’approvazione del Puc". Riaprire un confronto con Cassa depositi & prestiti per poter riutilizzare il parco di Villa Ollandini, attivare un tavolo di lavoro di lavoro con Rete ferroviaria italiana per poter arrivare a riqualificare la stazione di Sarzana e ottenere l’utilizzo pubblico degli edifici inutilizzati. Poi spostandosi su Marinella un molo per l’attracco dei traghetti turistici per collegare il litorale alle altre località turistiche liguri, la realizzazione di una passeggiata a mare per rendere più attraente il litorale e l’incremento di spazi da destinare a parcheggio. Questi i punti inseriti del programma di Forza Italia, su cui il consigliere Sergiampietri chiede lumi.

"Non esiste alcuna frizione tra Forza Italia e la maggioranza – ha concluso il capogruppo di FI – ma non essendo rappresentati in giunta e ritenendo che questi temi siano fondamentali per tutta la cittadinanza chiediamo di sapere quali iniziative concrete sono state o saranno realizzate dall’amministrazione comunale".

