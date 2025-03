Il piano antenne introvabile sul sito del Comune

Piano antenne di Arcola: per trovarlo... ci vuole la mappa. Il consigliere di opposizione Gino Pavero l’ha definito ’un gioco dell’oca’: la consultazione sul portale online del Comune non è facile, perché "il cittadino deve andare a rovistare nei meandri di un sito web". E molti non l’hanno trovato. In realtà il piano antenne c’è, si trova accedendo dall’home page alla sezione amministrazione trasparente, da lì si apre una ‘tendina’ e si deve cliccare su pianificazione e governo del territorio. Un percorso troppo elaborato, è il parere di Pavero, che lo ha fatto notare nell’ultima seduta di consiglio comunale, suggerendo all’amministrazione maggiore trasparenza e di collocare il link al piano antenne nell’homepage. "Vi invito a fare un quadratino mettendo la dicitura piano antenne tramite il quale si possa avere visione di tutta la documentazione correlata, e così ogni cittadino possa contare su un accesso diretto, leggere i documenti e stampare".