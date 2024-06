Il Pd primo partito a Sarzana. Ma ad Arcola sul podio c’è FdI

Alle urne, negli stessi giorni, per Europee e Comunali: dai dati spunti di riflessione. In base ai voti di lista delle Europee, il Pd è primo partito nell’aggregato della provincia spezzina (25.002 voti 28,26% seguito da FdI 24.408 e 27,58) e nei principali comuni come Spezia (9.907 voti 29,51% seguito da FdI 8.973 e 26,73), Sarzana (2.767 voti 32,07% seguito da FdI 2.172 e 25,17) e Santo Stefano (1.056 voti 29,14% seguito da FdI 980 e 27,04), dove non si votava per le amministrative. Ma non lo è ad Arcola, terzo comune per residenti, dove la coalizione di centrosinistra allargata al Movimento 5 Stelle ha rieletto Monica Paganini sindaco: qua, nei voti di lista delle Europee, primo partito è Fratelli d’Italia con 1.286 (28,42 %) seguito da Pd 1.265 (27,96), M5s 519 (11,47), Lega 404 (8,93), Alleanza Verdi Sinistra 287 (6,34) e Forza Italia - Noi Moderati 284 (6,28). A Vezzano (rieletto Massimo Bertoni, centrosinistra) primo partito è il Pd con 1.072 voti (30,34%) seguito da FdI 957 (27,09), M5s 388 (10,98), Lega 352 (9,96), FI - Noi moderati 249 (7,05), Verdi Sinistra 202 (5,72). A Castelnuovo, dove il centrosinistra ha eletto Katia Cecchinelli, nel voto di lista europeo primo partito è FdI con 1.237 (28,90%), seguito da Pd 1.197 (27,97), M5s 466 (10,89), Lega 426 (9,95), FI - Noi moderati 283 (6,61) e Verdi Sinistra 278 (6,5%).

Anna Pucci