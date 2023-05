Il Pci a Crociata e piazza Calandrini

Il Partito Comunista Italiano ha organizzato una raccolta di abiti abiti puliti e in buono stato consegnandoli al centro Caritas spezzino. L’iniziativa è stata promossa da Matteo Bellegoni candidato sindaco alle amministrative di Sarzana e dai componenti della sua lista per sostenere l’arrivo della nave Geo Barents alla Spezia. Il candidato sindaco sta proseguendo la serie di incontri elettorali: oggi alle 10.30 sarà presenta al parco del quartiere cittadino di Crociata per incontrare i residenti e nel pomeriggio sarà al point di piazza Calandrini quindi lunedì alle 18.30 appuntamento al centro sociale "Barontini" di via Ronzano.