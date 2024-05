Il passaggio del Giro. Folla lungo le strade. La carovana rosa non delude le attese

Il Giro d’Italia è da sempre una festa, anche se per qualcuno ha comportato ritardi, attese in colonna e deviazioni di marcia per evitare chiusure e divieti comunque annunciati da giorni. E’ inevitabilmente il "peso" da pagare per poter assistere almeno per qualche minuto a uno spettacolo di colori che tiene incollati milioni di appassionati davanti agli schermi e sulle strade del Paese. La corsa rosa partita da Genova è arrivata nel territorio spezzino arrivando dal Bracco e in un lampo il gruppone si è ritrovata a Luni dopo aver affrontato il traguardo volante di Ceparana dove si è registrata la clamorosa caduta del campione europeo Christophe Laporte che distratto dal dialogo con un altro corridore è incredibilmente scivolato su un tombino. Una brutta caduta anche se poi fortunatamente l’atleta si è rialzato transitando da Sarzana, ultimo e acciaccato, prima di rientrare in gruppo all’intergiro di Luni. Proprio a Luni è stata organizzata la sosta della carovana degli sponsor richiamando tantissimi appassionati.

Dalle 13 di ieri la quinta tappa della corsa è entrata nello spezzino da Deiva Marina, Mattarana, Carrodano, Borghetto Vara, Padivarma, Piano di Madrignano, Ceparana per poi affrontare la Val di Magra dopo un piccolo passaggio lunigianese a Albiano arrivando da Santo Stefano Magra e transitando nel centro di Sarzana dove si sono radunati in piazza San Giorgio tantissimi appassionati. Oltre all’aspetto sportivo, a qualche disagio "compensato" comunque da una bella dose di asfalto sistemato in extremis su diverse strade del passaggio della corsa, il Giro ha regalato a tutta Italia una magnifica cartolina della nostra zona. Le immagini Rai dall’elicottero si sono soffermate sulle bellezze della riviera, la storia monumentale di Sarzana, l’anfiteatro di Luni addobbato con uno striscione di benvenuto ma anche le maestose cave di marmo di Carrara che fanno da sfondo alla nostra zona.

m.m.