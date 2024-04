Il nodo fine vita. Focus sui diritti

I diritti nel fine vita e le cure palliative sono al centro del convegno organizzato dall’associazione Coscioni della Spezia per domani alle 17.30 nella sala consiliare del Comune di Sarzana. Sei diritti nel fine vita parlerà il dottor Franco Vaira, oncologo, mentre il dottor Lorenzo Di Alesio, medico palliativista,  offrirà un approfondimento su questo importante aspetto dell’assistenza medica. Ancora, il tema delle Dat, le dichiarazioni anticipate di trattamento, e dei diritti del paziente in fase terminale parlerà la dottoressa Enrica Cantinotti, laureata magistrale in scienze infermieristiche. Un contributo spirituale arriverà da don Giulio Mignani mentre Matteo Mainardi, membro della giunta dell’associazione Luca Coscioni, offrirà una prospettiva generale su questi temi cruciali. I relatori saranno intervistati da Renato Goretta, amministratore delegato di Gesta srl Società Benefit. "Questo convegno rappresenta un importante momento di sensibilizzazione e informazione nell’ambito della campagna nazionale per la libertà di ricerca scientifica – spiega l’associazione Coscioni –. L’obiettivo è promuovere una maggiore consapevolezza sui diritti del paziente in fase terminale e sull’importanza delle Dichiarazioni anticipate di trattamento". Per ulteriori informazioni contattare la Cellula Coscioni di La Spezia via posta elettronica [email protected] o al numero di telefono 351 3006295.