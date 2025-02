Il libro sulle ’Relazioni distanziate’

Proseguono gli incontri con l’autore al circolo Arci di Castelnuovo Magra, in piazza Querciola. Questo pomeriggio, alle 17.30, Anna Guadagnucci, classe 1982 e laureata in Lettere antiche all’Università di Pisa, presenterà al pubblico il suo primo romanzo ambientato negli anni della pandemia da covid-19. “Relazioni distanziate” è il titolo del primo libro dell’autrice che vede due amiche, Beatrice e Ludovica, cercare di affrontare la quotidianità nel migliore dei modi in un periodo atipico e fatto di restrizioni e forte limitazioni, ma in cui le pressioni lavorative e l’amore non hanno certo cessato di metterle alla prova, riservando loro diverse sfide. Se Beatrice, terrorizzata dal virus, ha trovato nei social network una valvola di sfogo, Ludovica, organizzata nella vita come nel lavoro, dovrà fare i conti con un imprevisto. Si ricorda che la partecipazione all’evento è gratuita, ma riservato ai soci Arci.