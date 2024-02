Il gruppo ’Amici del Giacò’. Moretti resta presidente

L’intenso lavoro e la forte passione sono stati ancora una volta riconosciuti. Lorenzo Moretti è stato confermato alla guida dell’associazione "Amici del Giacò" nell’assemblea dei soci che si tiene ogni tre anni. Il presidente proseguirà il suo lavoro fino al 2027 con il gruppo di volontari nato per ricordare l’amico Andrea Giacomelli tragicamente scomparso. Sono state inoltre ridefinite le cariche del direttivo e fissate le manifestazioni di solidarietà che si svolgeranno in primavera e estate. Nominato vice presidente Patrizio Petrelli, segretario Daniele Montepagani, tesorieri Zeudi Calvani, Cristina Giacomelli. Consiglieri: Sonia Ponzanelli, Francesca Tognoni, Renato Gianfranchi, Andrea Fregosi, Federico Ricci, Roberto Bologna, Angela Paita, Antonio Granvilla, Enrico Gemignani. Presidente onorario Cristina Giacomelli, sorella dell’indimenticato Andrea "Giacò"; nel collegio dei probiviri Roberto Giacomelli e Renzo Novelli. Prima dell’assemblea, l’associazione ha donato un defibrillatore all’appartamento didattico di via Gori a Sarzana, accolta dall’assessore ai servizi sociali Sara Viola e dagli educatori che seguono il progetto ’Nessuno escluso’. La collaborazione col Comune di Sarzana ha già portato alla consegna della lavastoviglie e due carrozzine speciali per la spiaggia per disabili di Marinella e di un defibrillatore alla Pa Misericordia e Olmo.