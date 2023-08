'Il Gladiatore' a LUNI replica: tutto esaurito all'anfiteatro romano

Le richieste di assistere alla proiezione all’interno dell’anfiteatro romano sono state così tante che una sola serata non è stata sufficiente per accontentarle tutte. Il film "Il Gladiatore" dunque torna anche stasera a grande richiesta, martedì, dopo il tutto esaurito registrato ieri sera. La location scelta per la proiezione del famoso e bellissimo film diretto da Ridley Scott, è stata di grande successo così dopo il tutto esaurito di ieri sera è stato deciso dal Comune e società Cinemabulante di proporlo anche per questa sera. L’appuntamento è per le 21: si pagherà 1 euro per l’accesso all’anfiteatro mentre la proiezione è gratuita.