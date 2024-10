Il giorno della “Pace di Dante”. Domenica di eventi nel borgo

Appuntamento domani a Castelnuovo Magra per un evento incentrato sul tema della Pace di Dante, ossia il trattato conosciuto come la ’Pace di Castelnuovo’, che il 6 ottobre 1306 fu siglata dal Sommo Poeta nel centro storico in rappresentanza dei Marchesi Malaspina, mettendo fine ad una lunga serie di conflitti con il Vescovo Conte di Luni. L’iniziativa rientra nel calendario della “Caccia ai tesori arancioni”, manifestazione in contemporanea con tutta Italia nei borghi Bandiera Arancione, in collaborazione con Touring Club Italiano.

Si inizia con il tradizionale trekking tra i vigneti con partenza alle 9 da Molino del Piano. In piazza Querciola ci saranno stand gastronomici e un mercato del contadino a cura di Pro Loco e Arci e la merenda per tutti a cura della Pro Loco. Alle 11 il ’Cammino della Pace’, visita guidata nel borgo storico lungo un itinerario dantesco a cura di Agtl (appuntamento in piazza Garibaldi, durata i circa due ore, gratuita ma con prenotazione obbligatoria al 333 3556783 o [email protected]). Nel pomeriggio alle 15, su prenotazione, inizierà la “Caccia ai Tesori Arancioni”, anch’essa incentrata su un percorso “dantesco”: a ogni squadra che completerà il percorso sarà offerto un piccolo dono del territorio (iscrizioni online su https://tesori.bandierearancioni.it): Alle 16.30 Premiazione della IV edizione del ’Dillo a Dante!’,, concorso in forma epistolare sulle tematiche della pace valore universale. Alle 17.30 lo spettacolo teatrale “Vita Nova a Castelnuovo Magra. La storia di un Amore che sfidò l’eternità”, storytelling sentimentale scritto, diretto e interpretato da Giacomo Moscato.

La conclusione della giornata dalle 18.30 in piazza Querciola con un aperitivo con musica a cura del Circolo Arci Nella Torre dei vescovi di Luni sarà possibile visitare la mostra “Michael Yamashita. Sulle tracce di Marco Polo”, dalle 10 alle 12 e dalle 14 alle 20 (ingresso 7 euro intero e 5 ridotto). Per informazioni uteriori è possibile rivolgersi all’Ufficio Iat, telefono 0187 693832, aperto oggi e domani in orario 10 – 12 e 16 – 19.00 (telefono 335 6447821).