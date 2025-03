Il futuro del parco giochi di Crociata: "La gestione non ancora affidata"

"Che ne sarà del parco Flavio Bertone?". A chiedere aggiornamenti sul futuro prossimo dell’ampio parco giochi del quartiere di Crociata, recentemente oggetto di interventi di parziale manutenzione, è il consigliere Andrea Tonelli (Sarzana Protagonista), che lunedì mattina ha protocollato un’interpellanza a risposta scritta per comprendere se e quando saranno in arrivo novità per migliorarne la vivibilità.

Risale infatti a poco più di un anno fa la delibera con cui la giunta Ponzanelli approvava le linee di indirizzo per procedere all’affidamento in gestione del parco, ma da allora nulla si è mosso. "Lo scorso 5 dicembre – spiega il consigliere Tonelli - durante un’assemblea che si è svolto proprio a Crociata, l’amministrazione aveva comunicato che erano sorte alcune criticità legate al mancato accatastamento del chiosco. Si è dato avvio al processo di accatastamento dell’immobile, indispensabile per procedere a una nuova assegnazione?".

A detta del consigliere di opposizione nel parco Flavio Bertone, una volta sede della Città dei bambini, si verificherebbero episodi spiacevoli di giorno, ma soprattutto di notte. "Lo stato di abbandono del parco di Crociata rappresenta criticità per tutto il quartiere – prosegue Tonelli – e soprattutto quell’area così ampia potrebbe finalmente tornare ad essere un luogo di svago per tutti i bambini e le famiglie della frazione, specialmente in vista della bella stagione ormai alle porte". La domanda sorge quindi spontanea. "In vista dell’estate si è pensato ad indire un nuovo bando per procedere al suo affidamento? E a quali condizioni?".

Tra le richieste avanzate dal consigliere di Sarzana Protagonista anche quella relativa a comprendere, nel caso in cui una nuova procedura di gara andasse deserta, quali sono le intenzioni dell’amministrazione per provvedere alla gestione del parco.

Elena Sacchelli