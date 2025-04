Il festival “Città di carta”. Artisti spezzini in trasferta

Dallo scorso anno l’arcolana Daniela Tresconi è uno dei soci fondatori dell’associazione ”Festival Lucca città di carta”, che organizza l’omonimo festival letterario che si svolge al Real Collegio da venerdì a domenica. "Sono l’unica ligure del gruppo e quest’anno sono veramente felice di aver portato all’interno del programma gli artisti spezzini che gravitano intorno all’atelier di Liguria Vintage guidato da Marco Natale. Il festival avrà dunque un tocco di design e originalità in più grazie alla partecipazione del collettivo che creerà un vero e proprio salotto espositivo, un incontro tra arte e design che arricchirà l’esperienza del festival, dando valore e bellezza all’evento".

Il progetto, che vede il sodalizio anche con l’associazione Musea di Varese, porterà nella sala mostre del primo piano del Real Collegio l’evento ‘Tra le linee’ con la direzione artistica di Debora Ferrari. Una mostra collettiva che unisce arte contemporanea, arredo d’autore e linguaggio visivo, in un allestimento di grande fascino e originalità dove espongono Walter Tacchini, Rosanna Rotondi, Nicola Perucca, Fausto Bianchi, Anny Ferrario, Taddi, Gloria Giuliano, Pietro Bellani, Nes Lerpa, Paolo Megazzini e Leona K.

Artisti provenienti da percorsi differenti ma uniti da una sensibilità comune per la ricerca formale, la forza del segno e il valore narrativo della materia. Lucca città di Carta, che nelle precedenti tre edizioni ha registrato oltre 21mila visitatori, appassionati lettori e non solo, si caratterizza sempre più come una vera e propria festa della cultura che attira anche molti turisti, lo slogan, non a caso, recita “La cultura innalza la città”, con oltre cento eventi e 120 ospiti nella tre giorni tra scrittori, relatori, editori e artisti e lo spazio espositivo dedicato ai piccoli e medi editori con più di 60 stand. L’ingresso è gratuito.

In cartellone tante mostre, workshop, laboratori, prove di stampa, reading poetici, un programma collaterale dedicato esclusivamente ai bambini e la partecipazione degli studenti delle scuole coinvolti in molte attività della manifestazione. Red Canzian, Drusilla Foer, eccezionalmente nel ruolo di moderatrice, Lorenzo Zazzeri e Matteo Restivo della Nazionale Italiana di Nuoto, gli scrittori Marco Vichi, Valerio Aiolli, Marco Pardini, Matteo Rubboli, divulgatore storico e fondatore del canale Vanilla Magazine e i lucchesi Stefano Tofani e Andrea Visibelli sono alcuni degli ospiti della quarta edizione del festival. Il programma completo su www.luccacittadicarta.it