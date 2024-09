Il disagio dei parcheggi chiusi: "Servono soluzioni alternative"

Per quanto tempo ancora i parcheggi pubblici comunali rimarranno interdetti? Sono passati quasi due mesi da quando, il 10 luglio scorso, una componente della copertura fotovoltaica del parcheggio del palazzo comunale di via Canale è crollata provocando il danneggiamento di un’auto di un dipendente pubblico. Da allora l’amministrazione Cecchinelli ha chiuso in via precauzionale, e in attesa delle dovute verifiche, tutti i parcheggi pubblici coperti da pensiline fotovoltaiche. L’avvicinarsi dell’inizio del nuovo anno scolastico e le effettive difficoltà nel reperire parcheggio alla Miniera, dove ben due parcheggi risultano a oggi ancora inagibili, hanno spinto l’opposizione castelnovese rappresentata dai gruppi di Castelnuovo Civica e RicominciAmo Castelnuovo, a protocollare un’interpellanza volta ad approfondire la situazione.

"Da quasi due mesi la maggior parte dei parcheggi pubblici comunali è interdetta e ciò ha creato sin da subito diverse problematiche – spiegano i capigruppo Gherardo Ambrosini (Castelnuovo Civica) e Marzio Favini (RicominciAmo Castelnuovo) -. Al centro commerciale, specialmente durante il mercato di mercoledì, la mancanza di parcheggi crea numerosi problemi a operatori e cittadinanza. Anche nel plesso Mario Giacomelli di Palvotrisia, dove presto inizieranno le scuole, la chiusura dei parcheggi andrà a creare non pochi problemi di viabilità e soprattutto di sicurezza per la comunità scolastica, in un sito in cui già prima si verificavano numerose criticità". E se è ormai appurato che l’amministrazione Cecchinelli abbia provveduto a incaricare una ditta per effettuare le dovute verifiche, la minoranza di Castelnuovo, ancora una volta unita, chiede lumi sulle tempistiche, sulle modalità di verifica e, soprattutto, sui costi che andranno a pesare sulle tasche dei cittadini. "Quanti e quali controlli sui parcheggi con copertura fotovoltaica sono stati effettuati sino a oggi? E che cosa è emerso? – chiede l’opposizione -. Quando è previsto il termine della fase di verifica?". Oltre a chiedere la convocazione di un consiglio comunale apposito per affrontare l’argomento i gruppi di opposizione se l’amministrazione si sia mossa trovare soluzioni alternative, in attesa della riapertura dei parcheggi ad oggi chiusi, volte a mitigare l’effetto della chiusura degli stessi.

Elena Sacchelli