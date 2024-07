Il ’digital divide’ resta un problema: "Crescono le beffe via internet ma si rischia anche al parcheggio"

Per cercare di comprendere quale sia l’impegno concreto di Anap Confartigianato nella nostra Provincia abbiamo rivolto alcune domande al presidente Manlio Faridone secondo il quale uno dei motivi che hanno portano alla crescita delle truffe online sia "la minore propensione che hanno alcuni anziani all’uso dei nuovi mezzi di comunicazione". Il consiglio è tenere sempre la guardia alta dato che le truffe possono avvenire aanche porta a porta, telefonicamente e al parcheggio. "Ci sono anche pubblicità ingannevoli – aggiunge – spesso si vedono televendite con sconti impossibili, che stanno per scadere ma che riprendono regolarmente ogni settimana".

Presidente cosa fa Anap per proteggere gli anziani?

"Oltre ad eventi pubblici, i nostri soci ci chiamano per chiedere informazioni, specialmente su tutto ciò che cambia rapidamente. Oltre a organizzare riunioni o mini corsi sulla prevenzione, forniamo ai nostri iscritti servizi come quelli del patronato o convenzioni che assicurano qualità a costi contenuti".

Di che servizi si tratta?

"Un servizio tradizionale è la dichiarazione dei redditi, mentre un servizio innovativo è quello dell’energia. Il socio Anap può usufruire del consorzio Cenpi, che fornisce contratti per elettricità e gas ai migliori prezzi sul mercato, con personale nostro dipendente e non a provvigioni, sempre reperibile nei nostri uffici. Abbiamo poi il patronato Inapa focalizzato sulle pensioni, con personale aggiornato e linee dirette con gli Istituti previdenziali".

Che tipo di corsi propone Anap?

"Spesso la pensione è vista come una liberazione dai doveri. I pensionati non hanno molta voglia di frequentare corsi complicati. Per questo stiamo raccogliendo richieste per un corso di alfabetizzazione informatica senza base teorica ma volto solo a chiarire certi aspetti, come sullo Spid ormai essenziale, la ricetta elettronica, o su come effettuare una videochiamata. Ma qualsiasi altra richiesta o suggerimento che ci perverrà sarà presa in considerazione".

Elena Sacchelli