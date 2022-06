Il culto del Preziosissimo Sangue torna a sfilare nelle vie di Sarzana

Sarzana (La Spezia) 11 giugno 2022 - Ritorna a Sarzana la celebrazione del Preziosissimo Sangue di Cristo che secondo la tradizione giunse nel 782 nella città romana di Luni dove rimase fino a essere trasferita a Sarzana nel 1204. La cerimonia religiosa che fa parte della storia e tradizione sarzanese attraverserà le vie del centro storico la domenica pomeriggio dopo la funzione religiosa officiata alle 17 nella cattedrale di Santa Maria alla presenza del vescovo diocesano monsignor Luigi Ernesto Palletti. Dalle 17.30 inizierà la tradizionale processione e il trasporto della reliquia in via Mazzini, piazza Firmafede quindi nelle vie Cattani, Castruccio, Fiasella, piazza Matteotti, via Marconi, Gramsci e ritorno in Cattedrale. Lunedì, invece alle 10.30 il vescovo presiederà la solenne celebrazione mentre nel pomeriggio alle 18 sempre nella Cattedrale di Santa Maria si terrà la santa messa e preghiera per i malati della vallata e la benedizione degli infermi che chiuderà la settimana di devozione.