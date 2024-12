Il cordoglio della Cna e del circolo della vela Erix. E’ scomparsa all’età di 77 anni Rosy Giannini

Si svolgeranno oggi alle ore 15 nella concattedrale di Santa Maria Assunta di Sarzana i funerali di Rosalia ’Rosy’ Giannini, scomparsa all’età di 77 anni. Consulente del lavoro, vedova dell’avvocato Mariano Borsi di una mportante figura della Cna spezzina che la ricorda con affetto. "Rosalia aveva iniziato il suo lavoro in Cna nel 1964, nella sede di Sarzana, era appena diplomata e aveva solo 17i – scrive l’associazione –. In poco tempo è diventata diventa un punto di riferimento per le attività dei servizi. Alla fine degli anni ‘80, grazie alle sue capacità professionali, è stata nominata segretario della Cna di Sarzana e si deve a lei la realizzazione del centro artigianale di via Ronzano".

Successivamente è diventata "responsabile provinciale dei servizi che, sotto la sua direzione, hanno raggiunto volumi e competenze di rilievo". La ricorda il direttore Cna della Spezia, Angelo Matellini: "È stata per me un supporto indispensabile quando nel 1998 ho assunto la carica di segretario provinciale. Nel 2002 terminato il rapporto di lavoro non sono mai mancati i nostri confronti professionali e la grande amicizia e stima reciproca. Ricordo ancora il nostro incontro nel mio primo giorno di lavoro in Cna a Sarzana, a fine maggio 1979, il suo supporto e i suoi consigli".

Rosy Giannini viene ricordata anche del Circolo della vela Erix di Lerici, di cui era socia: "La nostra Rosi ci ha lasciato, un dolore immenso per tutti quelli che hanno avuto il privilegio della sua amicizia, donna dal cuore infinito e dell’intelligenza fuori del comune. Non ha mai smesso di frequentare il Circolo dagli anni 70 e ancora adesso la ritrovavamo spesso in compagnia delle sue amiche a pranzo in barca o in terrazza. Ci stringiamo in un forte abbraccio a Luca, Annalisa e Federico".