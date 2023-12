"Il Consiglio Comunale di Santo Stefano Magra Riunisce nella Sala del Municipio"

Il consiglio comunale di Santo Stefano Magra torna a riunirsi giovedì nella sala del municipio di piazza Matteotti che dopo un lungo intervento di riqualificazione e messa in sicurezza è tornata fruibile sia per gli uffici che per le adunate. Per molti esponenti politici in carica si tratta del debutto nel salone di rappresentanza che torna a disposizione sostituendo l’ex opificio della ceramica Vaccari di Ponzano Magra sede dei consigli comunali degli ultimi anni. Nell’occasione di giovedì alle 17.30 sarà in funzione anche il nuovo impianto streaming installato dall’ente che consentirà di seguire da casa, sul sito internet del Comune di Santo Stefano Magra, i vari interventi. All’ordine del giorno dell’ultimo consiglio dell’anno dopo le comunicazoni della sindaca Paola Sisti anche le mozioni presentate dai consiglieri Eleonora Aiesi, Silvio Ratti, Eva Battistini e Niccolò Menconi oltre alla ratifica di una variazione di bilancio.