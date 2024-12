Il concorso per ’befanetti’

Per il pomeriggio di domenica 5 gennaio, vigilia della ricorrenza dell’Epifania, l’amministrazione comunale di Santo Stefano Magra organizza un originale appuntamento pensato per bambini e famiglie dedicato alla vecchietta più amata di sempre, la Befana. Si tratta del concorso per Befanetti e Befanette. L’appuntamento è fissato in piazza Garibaldi a partire dalle ore 15, dove ci sarà una festa con musica, animazione e spettacolo. Protagonisti speciali saranno soprattutto con i bambini che potranno presentarsi travestiti da "befanetta" o "befanetto" e che parteciperanno in questo modo all’originale concorso "Vesti la Befana", sfilando per le vie del borgo. Saranno assegnati tre premi ai primi classificati e verranno distribuite calze piene di dolciumi per tutti per festeggiare l’arrivo della Befana.