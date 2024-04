Il Comune si compra i park. Via libera dal Consiglio alla spesa da 300mila euro

Il consiglio comunale ha approvato, senza nessuna opposizione da parte della minoranza – che non ha partecipato alla seduta – la delibera di acquisizione da parte del Comune di Ameglia delle aree destinate a parcheggio pubblico e di viabilità di accesso nella frazione marinara di Bocca di Magra, andando così a accelerare la pratica per farsi trovare pronti a predisporre l’accoglienza turistica in vista dell’ormai imminente stagione estiva. Entreranno quindi a far parte del patrimonio dell’ente gli spazi di piazza Santa Croce e piazza XX Settembre. Un’iniziatva di cui si parla da tempo, e che trova ora concretezza negli atti approvati dall’assise comunale amegliese. Nei mesi scorsi la giunta guidata dal sindaco Umberto Galazzo aveva richiesto l’avvio del procedimento di acquisizione quantificando anche l’indennizzo in 300 mila euro da corrispondere alla proprietà Marinella Spa in liquidazione.

L’ente ha quindi adottato il provvedimento definito "acquisizione sanante" ovvero quell’istituto previsto dalla normativa con il quale si dispone che l’amministrazione comunale utilizzi senza titolo beni per scopi di interesse pubblico anche in assenza di un valido ed efficace provvedimento di esproprio oppure dichiarazione della pubblica utilità. In pratica dunque il Comune di Ameglia ha disposto che le aree vengano acquisite al patrimonio indisponibile corrispondendo al proprietario Marinella Spa la somma di indennizzo. Si tratta di spazi che il Comune di Ameglia in realtà sta già da anni utilizzando come parcheggi curandone l’asfaltatura e l’impianto della pubblica illuminazione oltre alla segnaletica stradale. Il tecnico incaricato dal Comune di redigere la stima del valore dei due parcheggi ha presentato l’offerta di 300mila euro ai liquidatori della Marinella Spa. La delibera per l’acquisizione delle aree è stata quindi notificata alla Marinella spa insieme alla determinazione dirigenziale che comporta l’immediato passaggio di proprietà.

"Abbiamo dato corso – ha spiegato il sindaco Umberto Galazzo – alla volontà da tempo manifestata ai vari liquidatori della Marinella spa di acquisire a patrimonio comunale i parcheggi della frazione di Bocca di Magra anche se purtroppo non è stato possibile farlo consensualmente. Quindi abbiamo provveduto secondo quanto ci è concesso dalla normativa vigente".

