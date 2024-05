Il cartellone della prosa . Gli “Impavidi” in crescita

Con più di 10 mila presenze complessive e oltre 350 abbonati alla stagione di prosa, il Teatro degli Impavidi si conferma quale cuore pulsante artistico e culturale di Sarzana. Sono veri e propri numeri da record quelli registrati dal teatro sarzanese che negli ultimi anni, sotto la gestione degli Scarti, centro di produzione teatrale di innovazione diretto da Andrea Cerri e con la collaborazione del Comune di Sarzana, è cresciuto il maniera esponenziale su diversi fronti. A dare conferma del gigantesco salto in avanti intrapreso dagli Impavidi sono stati i nomi – tra cui Sonia Bergamaschi e per ultimo Neri Marcorè – che hanno composto il cartellone della stagione di prosa 2023-2024, appena conclusasi. Ma anche le programmazioni collaterali hanno avuto buona voce in capitolo: sono infatti stati più di 150 gli abbonati a "Concerti a Teatro" promossa da Fondazione Carispezia e oltre 2.500 le presenze registrate alla stagione kids per bambini e famiglie. Si è quindi chiusa con numeri da record la stagione che ha contato un totale di 72 giornate di apertura tra gli spettacoli in sala e quelli del ridotto, senza tenere conto delle numerose presenze delle visite guidate al teatro. Non è certo un caso che il teatro degli Impavidi sia diventato il primo e unico centro di produzione ligure riconosciuto dal Ministero della Cultura, terzo ente teatrale regionale dopo Il Nazionale e il Teatro della Tosse e l’unico ente della stabilità teatrale italiana ligure fuori da Genova. E proprio mentre è calato momentaneamente il sipario sugli Impavidi è stato consegnato un primo lotto di lavori di efficientamento energetico finanziati con i fondi del Pnrr I lavori che consisteranno nell’installazione di una pompa di calore che sarà in grado di sfruttare la sorgente geotermica di cui dispone il Teatro degli Impavidi per riscaldare e raffrescare l’edificio che risale al 1809. Ma per gli Impavidi le vacanze non sono ancora arrivate. Fervono infatti i preparativi per l’Estate in Fortezza, rassegna che, come ogni anno, trasformerà la Fortezza Firmafede in un teatro a cielo aperto. Il primo a salire sul palco, il 7 luglio alle 21.30 sarà Alessandro Bergonzoni che presenterà lo spettacolo Sempre sia rodato: 20 prove aperte al chiuso o viceversa. Biglietti disponibili a partire da oggi. Per l’occasione verrà presentata al pubblico la nuova stagione di prosa degli Impavidi, che vedrà il suo avvio a partire dal mese di ottobre.

Elena Sacchelli