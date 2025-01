I tifosi tornano in curva ma con posti limitati

Sarzana (La Spezia) 6 ottobre 2021 - Da sabato sera tornano i tifosi al Vecchio Mercato. Dopo tanta assenza finalmente anche il pubblico, seppur con numeri ristretti e rispetto del dispositivo sanitario, potrà seguire le partite dell’Hockey Sarzana Gamma Innovation nel campionato di serie A1. Per accedere al palazzetto di piazza Terzi, conosciuto nel mondo dell’hockey su pista come il “Palamattone” già dalla gara di sabato sera contro il Valdagno si dovrà esibire il green pass. Inoltre nella curva del gruppo di sostenitori gli “Incessanti” sarà anche obbligatorio l’uso della mascherina e la capienza sarà limitata a 35 persone. Quindi per seguire la partita in quel settore occorrerà prenotarsi e dovrà essere comunicata la lista dei presenti. Soltanto il venerdì sera oppure il sabato eventuali posti liberi verranno messi in vendita dei richiedenti.