I profumi e i sapori dell’autunno. Non c’è soltanto il vermentino. Fine settimana dedicato ai vini

Dopo il successo della tre giorni estiva fervono i preparativi per l’edizione autunnale di Sarzana doc, in programma sabato 19 e domenica 20 ottobre. La rassegna dedicata al vino locale e non solo organizzata dal Consorzio Sarzana Vitae questa volta punterà su un’altra eccellenza del territorio. "La nostra iniziativa – spiega il presidente Alessandro Ferrarini – così come altre della zona hanno sempre puntato sul vermentino e in generale sui bianchi. Questa volta abbiamo deciso di valorizzare i vini rossi, esistono ottime produzioni".

Sarzana doc Autunno si svolgerà dalle 15.30 alle 23 di sabato e dalle 15.30 alle 21 di domenica nelle due principali piazze cittadine. In piazza Matteotti troveranno spazio gli stand dei produttori locali - tra cui le aziende agricole Ottaviano Lambruschi, Calevro, Spagnoli, Ca Lunae, I Castelli di Bolano e Podere Lavandaro – mentre in piazza Garibaldi verranno collocati i punti degustazione di produttori toscani. Fra questi Colle Massari, l’Aazienda Contucci, Fattoria Montecchio, Valle Picciola, Lisini, Ceralti e Le Volte Dell’Ornellaia. Altra grande novità è che in questa edizione oltre a ottimi calici di vino, sarà anche possibile gustare qualche tipicità gastronomica. In piazza Matteotti sarà infatti presente un punto food allestito dalla norcineria Armando, mentre in piazza Garibaldi la Pubblica assistenza Misericordia&Olmo si occuperà di fare le mondine.

Si conferma invece la collaborazione con l’istituto alberghiero Casini, da quest’anno presente con una sezione anche nella sede distaccata di Sarzana, tramite il coinvolgimento attivo degli studenti che presenzieranno ai vari stand. "È un piacere partecipare agli eventi sarzanesi – commenta la preside Silvia Arrighi - come lo è avere una sezione qui". Sarzana doc Autunno è solo l’ultimo della sfilza di appuntamenti organizzati dai volontari di Sarzana Vitae dopo Le notti magiche, la mostra di Paolo Gironda o la Pink Night. Un impegno e un amore per il territorio che non passa inosservato e che per questa iniziativa ha potuto contare su un contributo comunale pari a 3 mila euro e su sponsorizzazioni della Banca della Versilia, Lunigiana e Garfagnana e dell’Immobiliare Vincenti. "Siamo molto soddisfatti per come sta proseguendo questo filone legato agli eventi enogastronomici – conclude l’assessore Luca Ponzanelli -. Grazie al Consorzio per aver portato avanti questo filone legato al vino che a Sarzana mancava da anni". Possibilità di effettuare 6 degustazioni a 20 euro, 10 degustazioni a 30 euro, o degustazione singola a 3 euro. I ticket saranno disponibili i giorni dell’evento in piazza Luni.

Elena Sacchelli