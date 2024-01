"I "Pefan" di Castelnuovo Magra: Tradizione Popolare a Beneficenza"

Per il paese si tratta di una bella tradizione mantenuta viva e portata avanti da intere generazioni. Le frazioni di Molicciara e Palvotrisia in collaborazione con la parrocchia del Sacro Cuore ripropongono l’allegro passaggio nelle vie di Castelnuovo Magra dei "Pefan". Il gruppo folcloristico sarà oggi pomeriggio, giovedì, dalle 16.30 nelle vie degli Orti, Lunense, Palvotrisia, Canaletto e Aurelia accompagnato dall’asinello per rinnovare le tradizioni popolari in attesa del’arrivo della Befana. Domani, venerdì, sempre alle 16.30 appuntamento davanti alla chiesa di Molicciara per poi transitare nel centro della frazione e nelle vie Gallico e Salicello. Il ricavato delle offerte raccolte grazie alle manifestazioni verrà devoluto in beneficenza.