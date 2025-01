I numeri della Pubblica assistenza. Oltre 700 chilometri al giorno per assicurare migliaia di servizi

Tutti i numeri della Pubblica Assistenza di Vezzano, si chiude un anno di presenza costante sul territorio, di sacrificio e di impegno, ogni giorno. 871 servizi erogati alla cittadinanza, ben 38914 ore di volontariato effettuate sono cifre da capogiro per un’associazione locale del soccorso.

"La nostra associazione è stata in grado di soddisfare l’aumento costante delle richieste di intervento – spiega il portavoce Federico Guidi –, sia in ambito di emergenza sanitaria che in termini di trasporto sanitario percorrendo ben 260 mila chilometri in un anno, con una media di 700 al giorno. Abbiamo raggiunto dei numeri davvero importanti, che continuano a crescere negli anni e che testimoniano il costante e preziosissimo impegno dei nostri volontari e dipendenti. presentiamo con orgoglio tali risultati, promettendo alla nostra comunità di riuscire a fare ancora di più, ogni giorno e ogni notte, con crescente impegno e abnegazione".

Ai numeri già importanti si aggiungono 1996 emergenze sanitarie sul territorio, 4875 servizi ordinari di trasporto sanitario, 81 assistenze sanitarie per manifestazioni, 2024 ore di attività di Protezione Civile, 2390 ore di formazione e addestramento con un organico di meno di 120 volontari, sette dipendenti e tre in servizio civile.

Un commento sul bilancio dal presidente Paolo Maregatti: "La presentazione dei dati del 2024 ci riempie di orgoglio, a testimonianza di quanto sia fondamentale l’apporto quotidiano delle nostre attività per la cittadinanza. è doveroso ringraziare ancora una volta quanti ci sostengono, il nostro personale dipendente e i nostri straordinari volontari che anche nei giorni di festa appena trascorsi, hanno indossato le divise sacrificando tempo agli affetti più cari".

E l’appello è rivolto a quanti vogliono indossare la divisa ed entrare a far parte della grande famiglia: "C’è sempre bisogno di nuovi volontari per continuare a proseguire la nostra missione quotidiana. Segnalo ai tanti giovani del territorio che il 18 febbraio scade il bando di selezione per il Servizio Civile Universale: un’opportunità per sei giovani tra i 18 e i 28 anni che a fronte di un impegno settimanale di 25 ore con un rimborso di 507 euro mensili, potranno dedicare un anno al servizio della comunità accrescendo le proprie competenze professionali e curriculari tra le fila della nostra associazione".

Cristina Guala