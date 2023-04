I numeri del sondaggio di Eumetra Gradimento alto per Ponzanelli Le intenzioni in vista delle urne

di Anna Pucci

Ecco i numeri che emergono dal sondaggio di opinione che Eumetra ha condotto in città su incarico dell’associazione ’Sarzana civica’, legata alla candidata della coalizione di centrodestra Cristina Ponzanelli. Ne anticipiamo alcune parti, come la legge consente fino al 15° giorno antecedente quello di votazione, in vista della presentazione pubblica dei dati di oggi pomeriggio.

Tra i temi, ovviamente, l’intenzione di voto in vista dell’appuntamento del 14 e 15 maggio, con un esito che, secondo questo sondaggio, premia la sindaca uscente: il 62 per cento si esprime per Cristina Ponzanelli, il 28 per il candidato di centrosinistra Renzo Guccinelli, il 4 per cento per Federica Giorgi (Movimento 5 stelle e Sinistra per Sarzana) e il 6 per cento per Matteo Bellegoni del Pci (percentuali calcolate su 307 rispondenti al netto del 25 per cento che non sa non indica). Considerato il margine di errore del sondaggio (+-4,9 per cento) e la consistenza del ’non sa non indica’ attestata al 25 per cento, il sondaggio ha indagato l’intenzione di voto nell’ipotesi di ballottaggio: si è espresso per Ponzanelli il 67 per cento e per Guccinelli il 33 per cento, percentuali calcolate sulla base di 307 rispondenti al netto del 21 per cento che non sa non indica.

Alte anche le percentuali di gradimento verso l’amministrazione uscente e la stessa sindaca. Alla domanda ’Quanto direbbe di essere soddisfatto dell’amministrazione comunale attualmente in carica?’ risponde ’molto’ il 24 per cento, ’abbastanza’ il 48 per cento, ’poco’ il 21 per cento, ’per nulla’ il 5 per cento e ’non so’ il 2 per cento (valori percentuali su 407 interviste). Alla domanda ’Come giudica la figura di Cristina Ponzanelli (sindaco uscente)?’ il 46 per cento risponde con un voto tra 8 e 10, il 33 per cento con un voto tra 6 e 7 e il 16 per cento con un voto tra 1 e 5 (il 5 per cento risponde ’non so’); il voto medio è di 7,2 su 407 rispondenti.

Le interviste telefoniche hanno indagato anche le intenzioni di voto in presenza di una lista indipendente dai partiti presentata a suo nome dalla sindaca uscente: il 21 per cento ha risposto ’certamente lo voterei’, il 37 per cento ’lo prenderei in considerazione’, il 13 per cento ’non lo prenderei in considerazione’, il 20 ’certamente non lo voterei’ e l’8 ’non so’ (percentuali su 407 interviste telefoniche).

Il sondaggio sarà presentato oggi in un incontro pubblico con Ponzanelli e Renato Mannheimer di Eumetra. La documentazione, come la legge prevede nel caso in cui il sondaggio venga diffuso, sarà pubblicata sul sito www.agcom.it. La nota metodologica citata nel sondaggio ’Inchiesta su Sarzana’ indica come soggetto realizzatore Eumetra MR srl, committente ’Sarzana civica’. Le rilevazioni sono state condotte tra l’11 e il 21 aprile a livello comunale, su un campione casuale di 407 unità, rappresentativo della popolazione maggiorenne di Sarzana per sesso ed età. Il margine di errore è +-4,9 per cento e le informazioni sono state raccolte col metodo Cati (computer assisted telephone interviewing). Elaborazione dati Spss. Profilo del campione: 47 per cento maschi, 53 femmine. Età: 22 per cento 18-44 anni; 46 per cento 45-64 anni; 32 over 65. Titolo istruzione: 27 per cento alto, 49 medio e 23 basso. Professione: 49 per cento occupato e 51 non occupato.