I nomi di Perioli e Tommaseo iscritti sulla tribuna del Picco

La rinnovata tribuna dello stadio ’Alberto Picco’ della Spezia è stata di recente intitolata alla memoria dei protagonisti della conquista dello Scudetto del 1944 e, tra i nomi da ricordare, ci sono anche quelli di due arcolani che resteranno iscritti per sempre sulle pareti: sono quello di Coriolano Perioli, storico presidente dello Spezia campione d’Italia durante la guerra nel 1944, ucciso nel campo di Gusen un anno dopo, e quello di Mario Tommaseo, ultimo dei titolari dell’undici che il 16 luglio del 1944, nella fase finale del torneo contro il Grande Torino, non fece toccare palla al leggendario Valentino Mazzola. "È stato emozionante ricordare quella storia oggi insieme al figlio Pasquale e al nipote Andrea – ha detto il vicesindaco di Arcola Gianluca Tinfena –. Anche quest’anno il Comune di Arcola organizzerà il Premio Perioli in programma lunedì 5 agosto, manifestazione che ha avuto ospiti illustri come Chicco Evani, Beppe Bergomi e Marcello Lippi".