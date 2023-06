I lavori a scuola possono partire, trovata la nuova ditta per il cantiere. Ma i costi salgono di 120mila euro

Santo Stefano Magra, 13 giugno 2023 – L’intervento di riqualificazione energetica sulle scuole di Santo Stefano Magra può finalmente iniziare nonostante la rinuncia della ditta che si era inizialmente aggiudicatica l’appalto ma che ha improvvisamente ceduto il passo contringendo il Comune a contattare le altre aziende partecipanti e aggiungere fondi propri di bilancio per scongiurare il serio rischio di perdere il contributo. Il lavoro consiste nella sostituzione di porte e finestre al piano terra dell’istituto primario ’Fermi’ e nella palestra delle medie ’Schiaffini’ per il quale l’ente ha ottenuto un finanziamento a fondo perduto nell’ambito del Pnrr.

Alla valutazione delle offerte economiche presentate dalle aziende invitate, quella di un’impresa di Afragola (Napoli) per un importo di 98mila euro era risultata la più conveniente, su questa base è stata presentata l’istanza al Mite per ottenere il contributo. Ma la ditta vincitrice, nonostante i ripetuti solleciti per la stipula del contratto, solo un mese fa ha manifestato la volontà di liberarsi da ogni vincolo con motivazioni non ri tenute congrue e sulle quali il Comune ha manifestato l’intenzione di aprire un contenzioso. La mancata stipula del contratto per fatto imputabile all’aggiudicatario infatti consente l’azione in giudizio per il danno arrecato.

Il Ministero ha quindi sollecitato il Comune a presentare la documentazione necessaria per mantenere il finanziamento concedendo una prorogra rispetto ai 5 giorni inizialmente stabiliti. La nuova ditta incaricata Costruzioni Metalliche Srl di Andria, seconda nella graduatoria, ha accettato l’incarico con un rialzo del prezzo, arrivando a 120 mila euro superiore al finanziamento ottenuto. Quindi il Comune di Santo Stefano ha dovuto provvedere a integrare la differenza rispetto al contributo assegnato e avviare una richiesta danni alla ditta rinunciataria.

