I dati complessivi del 2024: "Turismo in crescita costante. Aumentano arrivi e presenze"

Turismo in crescita a Sarzana, secondo i dati diffusi dall’amministrazione comunale. Si tratta dei numeri pubblicati dall’Osservatorio turistico regionale e riferiti al 2024: "Crescono per il quinto anno consecutivo sia gli arrivi (persone che alloggiano) sia le presenze (notti alloggiate) – spiega il Comune –, proseguendo il trend positivo: 61.774 arrivi, pari a 5.563 in più rispetto dal 2023, e 215.566 presenze, pari a più 4.527 sul 2023".

L’amministrazione evidenzia che sono "ormai stabilmente superati i numeri pre-pandemia che significano circa 25 mila presenze in più rispetto sia al 2018 che al 2019, testimoniando una crescita stabile e ormai costante negli ultimi due anni intorno al 12%. Rispetto al 2018, aumenta del 33,24% il numero degli arrivi e del 11,74% le presenze, merito probabilmente anche della diversificazione dell’offerta turistica con appuntamenti ed eventi non solo nel periodo estivo ma anche nei restanti 9 mesi, confermata anche dai numeri registrati nei mesi oltre l’estate". Notevole l’aumento dei turisti stranieri.

"Oltre ai numeri di ogni anno, che possono variare ma restano comunque un indicatore significativo della nostra crescita, ciò che conta è il trend consolidato – dichiarano l’assessore al turismo Carlo Rampi e l’assessore al marketing territoriale Giorgio Borrini –. Sarzana si conferma come una destinazione turistica sempre più riconosciuta, capace di attrarre non solo visitatori italiani, ma anche un numero crescente di turisti stranieri".

Secondo gli assessori l’aumento costante negli ultimi cinque anni "non è frutto del caso, ma della capacità della nostra città di valorizzare la propria identità e di adattarsi ai cambiamenti della società contemporanea. Dobbiamo proseguire su questa strada, investendo nella promozione del territorio, nei collegamenti e nei grandi eventi".