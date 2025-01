I Carnage Visors allo SmooD

Il mese di gennaio si chiude con un’altra novità per il palco dello SmooD - Sign music desk di Ceparana: i Carnage Visors venerdì dalle 22 (dalle 20 la cena) col loro tributo a The Cure. "Nel 1981 la band britannica – spiega il direttore artistico Stefano Ricci – pubblica il terzo album da studio, ‘Faith’. Nella versione in cassetta, l’album occupa l’intero lato A, mentre sul lato B, trova spazio ‘Carnage Visors’, un unico brano di 30 minuti , scritto come colonna sonora di un cortometraggio, realizzato per essere proiettato prima dei live della band , durante il Picture Tour di Faith". La band formata da Omar Siviero alla voce, Nicola Bertoncelli alle chitarre, Davide Conti al basso, Sandro Ricci alle tastiere e Nicola Chapuis alla batteria, nasce nel 2016 e si consolida come band tributo, un po’ atipica e trasversale, dove la ricerca della accuratezza nella replica, si focalizza sul sound e non tanto sul look. Info: 328 7671213 (anche per le prenotazioni).