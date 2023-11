I burattini raccontano “Il Piccolo Principe”

Sabato al cinema Italia di Sarzana il Teatro Umbro dei Burattini porta in scena“Il Piccolo Principe. Viaggio tra i pianeti”. Si tratta di una rivisitazione del racconto di Antoine de Saint-Exupéry che cerca di trasmettere ai più piccoli i valori dell’amicizia e del rispetto per l’altro e i principi dell’inclusione, un messaggio contro il bullismo e per l’integrazione sociale. Il tutto raccontato attraverso l’antica arte dei burattini, con una narrazione intervallata da dialoghi dal vivo e canzoni. I burattini utilizzati dalla compagnia umbra, di grandi dimensioni, sono in legno e tutti dipinti a mano, opere d’arte realizzate da un artigiano torinese. Le musiche dello spettacolo sono composte da Giuliano Ciabatta, in arte Paco. Il Teatro Umbro dei Burattini, diretto da Andrea Bertinelli e Vioris Sciolan, ha alle spalle migliaia di spettacoli in tutta la Penisola. Doppio spettacolo alle 15 e alle 17.30; info 347 0002029; teatrodeiburattini.it.