I bambini a scuola...accuditi dai volontari

Castelnuovo Magra (La Spezia) 5 ottobre 2021 - Saranno i volontari della Pubblica Assistenza di Luni a accudire i piccoli studenti sui pullmini del Comune di Castelnuovo Magra. Fino al termine dell’anno scolastico il personale della PA che presta servizio sui territori confinanti di Luni e Castelnuovo Magra collaborerà con l’amministrazione comunale nell’accompagnamento e controllo dei bimbi della scuola dell’infanzia che utilizzeranno il servizio di trasporto scolastico. L’ente non ha in organico personale abilitato a svolgere la mansione e il solo autista del pullmino non potrebbe garantire il pieno controllo per cui ha stipulato una convenzione fino a giugno 2022. Il compenso inserito a bilancio sarà molto utile all’associazione di soccorso per mantenere i propri servizi sul territorio.