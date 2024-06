’Harpo’ e Soul in concerto

Si colora di black il martedì musicale del Doc Show dei giardini storici, con l’armonica di Andrea ‘Harpo’ Giannoni e la potente voce di Bobby Soul. Quest’ultimo è riconosciuto come una delle voci più black della scena musicale italiana: ha all’attivo quattro album e lega il suo nome ad alcuni gruppi cult della scena indipendente italiana come le Voci Atroci, gruppo ‘a cappella’ dalle vertiginose e bizzarre performance vocali guidato dall’attore musicista Andrea Ceccon, i Sensasciou, gruppo che ha contaminato ritmi giamaicani e afro-americani con la tradizione popolare genovese, Cni Music, poi Premio Tenco 1997 e soprattutto Blindosbarra, probabilmente la più importante formazione funk italiana. Con questi tre gruppi ha registrato una dozzina di cd e si esibito migliaia di volte in Italia e all’estero. L’armonicista spezzino Andrea Giannoni, dopo anni di collaborazioni con i migliori interpreti di blues e soul italiani, nel 2015 pubblica il suo primo lavoro discografico. Il concerto di stasera inizia alle 19. Info 351 7020785.