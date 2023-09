Gruppo Bulgarella e sindacati a confronto sulla ex Colonia

Un clima disteso e collaborativo. Al termine dell’incontro che si è svolto ieri tra il gruppo Bulgarella che ha acquistato l’ex colonia Olivetti di Marinella e le rappresentanze sindacali, le parti hanno commentato positivamente il primo appuntamento convocato per discutere lo stato dello sviluppo dei lavori di ristrutturazione. All’incontro presenti per la proprietà l’architetto e direttore dei lavori Cosentino mentre la delegazione sindacale era composta da Luca Comiti, Cgil, Antonio Carro, Cisl, Marco Furletti, Uil, Mattia Tivegna, Fillea Cgil, Riccardo Badi, Feneal Uil e Davide Grazia Filca Cisl. I sindacati hanno presentato la bozza di accordo di contrattazione di anticipo, l’azienda si è impegnata a valutarla in una quindicina di giorni assicurando la volontà di organizzare un sopralluogo nel cantiere. E’ emersa la criticità nel reperire aziende e manodopera sul territorio per questo (in collaborazione con l’associazione costruttori Ance) è stata ribadita la necessità di formazione con la scuola edile per creare professionalità